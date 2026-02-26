Stage découverte Gospel ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix 14 et 28 mars 20 € les 2 jours

2 matinées pour découvrir et vous initier aux techniques du chant gospel !

Si vous aimez chanter, si vous aimez ou souhaitez découvrir le gospel, venez vous faire plaisir dans ce chœur éphémère le temps d’un stage de deux demi-journées.

pour chanteur·ses Tous niveaux !

Présence sur les deux demi-journées indispensable !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-14T09:45:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T12:30:00.000+01:00

http://www.ara-asso.fr https://www.helloasso.com/associations/ara-autour-des-rythmes-actuels/evenements/stage-initiation-gospel-14-03-2026

ARA – Autour des Rythmes Actuels 301 avenue des Nations Unies – 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord

accueil@ara-asso.fr 03 20 28 06 50



