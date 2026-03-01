Stage découverte Gospel

301 avenue des Nations Unies – Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 09:45:00

fin : 2026-03-14 12:30:00

Date(s) :

2026-03-14

2 matinées pour découvrir et vous initier aux techniques du chant gospel !

Si vous aimez chanter, si vous aimez ou souhaitez découvrir le gospel, venez vous faire plaisir dans ce chœur éphémère le temps d’un stage de deux demi-journées.

pour chanteur·ses Tous niveaux !

Présence sur les deux demi-journées indispensable !

301 avenue des Nations Unies – Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 06 50 accueil@ara-asso.fr

English :

2 mornings to discover and learn the techniques of gospel singing!

If you love to sing, if you love or want to discover gospel, come and enjoy yourself in this ephemeral choir for two half-days.

for singers of all levels!

Attendance on both half-days essential!

L’événement Stage découverte Gospel Roubaix a été mis à jour le 2026-03-03 par Hauts-de-France Tourisme