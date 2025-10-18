Stage découverte Hells Danse Salle Louis Petit Ruffec
Stage découverte Hells Danse Salle Louis Petit Ruffec samedi 18 octobre 2025.
Stage découverte Hells Danse
Salle Louis Petit Avenue du Professeur Girard Ruffec Charente
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-18 11:30:00
Date(s) :
2025-10-18
.
Salle Louis Petit Avenue du Professeur Girard Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 73 40 04 delphine.elgo@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Stage découverte Hells Danse Ruffec a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de tourisme Destination Nord Charente