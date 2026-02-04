Stage découverte

Julie Runget Céramique Hénon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Envie de découvrir la céramique ?

Un stage pour modeler la terre ! Faire du Raku ? .

Julie Runget Céramique Hénon 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 70 95 37

L’événement Stage découverte Hénon a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor