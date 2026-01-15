Stage découverte, initiation et perfectionnement au dessin d’observation L’Atelier Romans-sur-Isère

Stage découverte, initiation et perfectionnement au dessin d’observation

L’Atelier 5 place Fontaine couverte Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-13

2026-02-09

Ce stage permettra aux participants, outre d’apprendre les techniques fondamentales, de développer leur capacité à observer et à reproduire des formes, des ombres et des textures.

L’Atelier 5 place Fontaine couverte Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 24 22 atelier@ville-romans26.fr

English :

In addition to learning fundamental techniques, this workshop will enable participants to develop their ability to observe and reproduce shapes, shadows and textures.

