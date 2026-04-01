Stage découverte kayak avril Beauvais
Stage découverte kayak avril Beauvais lundi 20 avril 2026.
Beauvais
Stage découverte kayak avril
147 Rue de la Mie au Roy Beauvais Oise
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 14:00:00
fin : 2026-04-24 16:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Le Comité FFCK Oise (CD CK60) propose un stage de découverte de 4 demi-journées pour s’initier aux sports de pagaie du 20 au 24 avril 2026
pour qui jeunes de 8 à 16 ans sachant obligatoirement nager.
où plan d’eau du Canada à Beauvais
avec qui éducateur diplômé professionnel Canoë kayak
Le Comité FFCK Oise (CD CK60) propose un stage de découverte de 4 demi-journées pour s’initier aux sports de pagaie du 20 au 24 avril 2026
pour qui jeunes de 8 à 16 ans sachant obligatoirement nager.
où plan d’eau du Canada à Beauvais
avec qui éducateur diplômé professionnel Canoë kayak .
147 Rue de la Mie au Roy Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 7 45 10 41 03 cdck60@gmail.com
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English :
The Comité FFCK Oise (CD CK60) is offering a 4 half-day introductory course in paddlesports from April 20 to 24, 2026
for whom: young people aged 8 to 16 who can swim.
where: plan d’eau du Canada in Beauvais
with whom: qualified canoe kayak instructor
L’événement Stage découverte kayak avril Beauvais a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis
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