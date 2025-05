Stage découverte « le monde des teintures aux plantes » – Matour, 7 juin 2025 07:00, Matour.

Saône-et-Loire

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-08

2025-06-07

Stage découverte sur le monde des teintures aux plantes avec Kusaki Zome Ô Montillet

samedi 07 et 08 juin 2025 à Matour , week-end immersif , convivial et créatif !

Au programme: balade botanique , apprendre à préparer ses supports tissus , extraction de pigments , teintures créatives .

Tarif: 180 € (non compris repas et nuitée )

pour tous renseignements contacter Linda au 06.80.53.42.08 .

749 route de la croix

Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 53 42 08

