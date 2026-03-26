Stage découverte Le western débarque au deven ! Chemin De la Pinède Istres
Stage découverte Le western débarque au deven ! Chemin De la Pinède Istres dimanche 12 avril 2026.
Stage découverte Le western débarque au deven !
Dimanche 12 avril 2026 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h. Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Stage découverte de pole bending et barrel racing, deux disciplines équestres western pour les cavaliers de niveau Galop 3.
Prévoyez votre pique-nique pour la journée. La réservation est obligatoire et peut être effectuée à l’accueil ou auprès de Cécile. .
Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 29 58 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discovery course in pole bending and barrel racing, two western equestrian disciplines for Galop 3 riders.
L’événement Stage découverte Le western débarque au deven ! Istres a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme d’Istres
À voir aussi à Istres (Bouches-du-Rhône)
- Alpilium Tamujuntu Théâtre de l’Usine Istres 28 mars 2026
- Fête du printemps et vide-greniers à Entressen La Grange Entressen Istres 29 mars 2026
- Duathlon d’Istres Route De Fos RN 569 Istres 29 mars 2026
- Combats Festhéa CEC Les Heures Claires Istres 29 mars 2026
- Don Juan de Molière -Festhéa CEC Les Heures Claires Istres 29 mars 2026