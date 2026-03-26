Stage découverte Le western débarque au deven ! Chemin De la Pinède Istres

Stage découverte Le western débarque au deven !

Dimanche 12 avril 2026 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h. Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Stage découverte de pole bending et barrel racing, deux disciplines équestres western pour les cavaliers de niveau Galop 3.

Prévoyez votre pique-nique pour la journée. La réservation est obligatoire et peut être effectuée à l’accueil ou auprès de Cécile. .

Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 29 58 92

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English :

Discovery course in pole bending and barrel racing, two western equestrian disciplines for Galop 3 riders.

L’événement Stage découverte Le western débarque au deven ! Istres a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme d’Istres