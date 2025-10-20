Stage Découverte Pêche Desnes

Stage Découverte Pêche Desnes jeudi 16 avril 2026.

Stage Découverte Pêche

Le Grand Lac Desnes Jura

Tarif : 80 – 80 – EUR

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-17

2026-04-16

Stage Pêche enfant (7-10 ans)

Viens découvrir les plaisirs de la pêche. Accompagné de guides de pêche professionnels, nous t’accompagnerons pour que tu puisses pêcher en autonomie. Au programme pêche des poissons blancs à la canne, découverte de la pêche au moulinet.

Remise d’un diplôme à la fin du stage. .

Le Grand Lac Desnes 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 30 96 86 contact@fabulac.fr

Stage Découverte Pêche

