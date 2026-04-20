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Stage découverte Qi Gong Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS

Stage découverte Qi Gong Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS

Stage découverte Qi Gong Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS lundi 20 avril 2026.

Lieu : Centre Paris Anim' Musidora (ex Bercy)

Adresse : 51 rue François Truffaut

Ville : 75012 PARIS

Département : Paris

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Tarif : <p>10,8€ pour les moins de 26 ans</p><p>selon QF pour les plus de 26 ans</p>

Accordez-vous une parenthèse de calme pour découvrir le Qi
Gong, une pratique millénaire dédiée à la circulation de l’énergie. Ce stage
d’initiation propose une exploration douce des mouvements lents et de la
respiration profonde.

L’apprentissage se concentre sur l’écoute du corps et le
relâchement des tensions quotidiennes. Chaque séance permet de s’approprier des
postures simples qui favorisent la souplesse et la concentration. C’est un
moment privilégié pour se reconnecter à soi-même, retrouver de la vitalité et
repartir avec des outils concrets pour cultiver son bien-être au quotidien.

Un véritable souffle de sérénité et d’équilibre pour harmoniser le corps et l’esprit.
Du lundi 20 avril 2026 au mardi 21 avril 2026 :
lundi, mardi
de 14h00 à 16h00
payant

10,8€ pour les moins de 26 ans

selon QF pour les plus de 26 ans

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-21T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T14:00:00+02:00_2026-04-20T16:00:00+02:00;2026-04-21T14:00:00+02:00_2026-04-21T16:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) 51 rue François Truffaut  75012 PARIS
https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr


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