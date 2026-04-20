Stage découverte Qi Gong Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS

Accordez-vous une parenthèse de calme pour découvrir le Qi

Gong, une pratique millénaire dédiée à la circulation de l’énergie. Ce stage

d’initiation propose une exploration douce des mouvements lents et de la

respiration profonde.

L’apprentissage se concentre sur l’écoute du corps et le

relâchement des tensions quotidiennes. Chaque séance permet de s’approprier des

postures simples qui favorisent la souplesse et la concentration. C’est un

moment privilégié pour se reconnecter à soi-même, retrouver de la vitalité et

repartir avec des outils concrets pour cultiver son bien-être au quotidien.

Un véritable souffle de sérénité et d’équilibre pour harmoniser le corps et l’esprit.

Du lundi 20 avril 2026 au mardi 21 avril 2026 :

lundi, mardi

de 14h00 à 16h00

payant

10,8€ pour les moins de 26 ans

selon QF pour les plus de 26 ans

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-21T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T14:00:00+02:00_2026-04-20T16:00:00+02:00;2026-04-21T14:00:00+02:00_2026-04-21T16:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) 51 rue François Truffaut 75012 PARIS

https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) et trouvez le meilleur itinéraire

