Stage découverte swing avec Charlotte Forgues- South Town Jazz Festival 2026 Rue Jean Moulin Soustons

Stage découverte swing avec Charlotte Forgues- South Town Jazz Festival 2026

Rue Jean Moulin La Marensine Soustons Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Ados et adultes, débutants bienvenus !

Découvrez les bases du swing dans une ambiance conviviale et dynamique.

A partir de 12h, profitez des restaurateurs et cafetiers pour un déjeuner gourmand.

Dès 15h, mettez en pratique les pas appris le matin au concert Place du Commerce

Rue Jean Moulin La Marensine Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62

English :

Teens and adults, beginners welcome!

Discover the basics of swing in a friendly, dynamic atmosphere.

From 12 noon, take advantage of the restaurant and cafe owners for a gourmet lunch.

From 3pm, practice the steps you’ve learned in the morning at the Place du Commerce concert

L’événement Stage découverte swing avec Charlotte Forgues- South Town Jazz Festival 2026 Soustons a été mis à jour le 2026-02-23 par OTI LAS