Stage Découverte théâtre Ados 11-14 ans Maison du Terroir Genouilly

Stage Découverte théâtre Ados 11-14 ans

Maison du Terroir, 3 rue lapins, Genouilly, Saône-et-Loire

Tarif : 10-11 EUR

Début : 09/02/2026 16:00

Fin : 13/04/2026 18:00

2026-02-09 2026-04-13

Stage découverte du théâtre, sur le thème Sorciers et Farfadets.

A travers des jeux corporels et de voix, nous créerons des personnages, des lieux, des situations pour le plaisir de jouer ensemble et d’inventer des histoires. Animés par Amélie Vayssade. .

Maison du Terroir, 3 rue lapins, Genouilly 71460, Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté. Tél: +33 3 85 49 23 05, Email: maisonterroir.genouilly@orange.fr

