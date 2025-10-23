Stage Découverte théâtre Ados 11-14 ans Maison du Terroir Genouilly
Stage Découverte théâtre Ados 11-14 ans
Maison du Terroir 3, rue lapins Genouilly Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 11 EUR
Début : 2026-02-09 16:00:00
fin : 2026-04-13 18:00:00
2026-02-09 2026-04-13
Stage découverte du théâtre, sur le thème Sorciers et Farfadets.
A travers des jeux corporels et de voix, nous créerons des personnages, des lieux, des situations pour le plaisir de jouer ensemble et d’inventer des histoires. Animés par Amélie Vayssade. .
Maison du Terroir 3, rue lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr
