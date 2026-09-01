Informations pratiques

Le Catelier

Stage découverte : yoga du rire

Café associatif la Cour de récré Le Catelier Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Céline vous invite à participer à ce stage découverte du yoga du rire, un moment de partage, de joie, de détente, de vitalité et surtout de rire au Café associatif la cour de récré ! .

Café associatif la Cour de récré Le Catelier 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 84 01 70 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage découverte : yoga du rire

L’événement Stage découverte : yoga du rire Le Catelier a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Terroir de Caux