Stage découverte : yoga du rire Le Catelier
dimanche 20 septembre 2026 · Le Catelier
Informations pratiques
Le Catelier
Stage découverte : yoga du rire
Café associatif la Cour de récré Le Catelier Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Céline vous invite à participer à ce stage découverte du yoga du rire, un moment de partage, de joie, de détente, de vitalité et surtout de rire au Café associatif la cour de récré ! .
Café associatif la Cour de récré Le Catelier 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 84 01 70 41
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English : Stage découverte : yoga du rire
L’événement Stage découverte : yoga du rire Le Catelier a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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