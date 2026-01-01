Stage découverte yoga du rire

Salle du béguinage Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-01-31 16:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Céline vous invite à participer à ce stage découverte du yoga du rire, un moment de partage, de joie, de détente, de vitalité et surtout de rire !

Verre de l’amitié offert .

Salle du béguinage Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 84 01 70 41

L’événement Stage découverte yoga du rire Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme Terroir de Caux