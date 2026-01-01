Stage découverte yoga du rire Val-de-Scie
Stage découverte yoga du rire Val-de-Scie samedi 31 janvier 2026.
Stage découverte yoga du rire
Salle du béguinage Val-de-Scie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : 
Début : 2026-01-31 14:00:00
fin : 2026-01-31 16:00:00
Début : 2026-01-31 14:00:00
fin : 2026-01-31 16:00:00
Date(s) :
2026-01-31
Céline vous invite à participer à ce stage découverte du yoga du rire, un moment de partage, de joie, de détente, de vitalité et surtout de rire !
Verre de l’amitié offert .
Salle du béguinage Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 84 01 70 41
English : Stage découverte yoga du rire
