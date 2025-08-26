Stage « Découvrons les instruments de musique » École municipale de musique de Tournus Tournus

Stage « Découvrons les instruments de musique »

École municipale de musique de Tournus Rue des Casernes Tournus Saône-et-Loire

Tarif : 68 – 68 – EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Début : 2025-08-26 14:00:00

fin : 2025-08-29 17:00:00

2025-08-26

Ce stage s’adresse à tous les enfants entre 6 et 12 ans désirant découvrir les instruments de musique. Aucune connaissance musicale n’est nécessaire.

Objectif découvrir chaque jour 3 instruments différents écoute, maniement et pratique instrumentale. A la fin de la semaine, les enfants auront abordé la pratique de 10 à 12 instruments permettant ainsi de les aider dans leur choix futur Violon violoncelle flûte traversière clarinette saxophone trompette cornet trombone tuba percussions guitare piano .

École municipale de musique de Tournus Rue des Casernes Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

