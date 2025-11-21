STAGE D’ÉCRITURE avec Blanche Ripoche et Edwin Halter (Festival TNB) Le Grand Cordel MJC Rennes

STAGE D’ÉCRITURE avec Blanche Ripoche et Edwin Halter (Festival TNB) Le Grand Cordel MJC Rennes vendredi 21 novembre 2025.

STAGE D’ÉCRITURE avec Blanche Ripoche et Edwin Halter (Festival TNB) Le Grand Cordel MJC Rennes Vendredi 21 novembre, 18h00 6€/12€/18€

« Dans un solo aux frontières du théâtre, du clown et de la performance, une jeune fille, Coraline, étrange, malhabile et attachante, qui cherche désespérément à être comme tout le monde. »

En écho au spectacle CORALINE de Blanche Ripoche / Cie 52 Hertz, présenté du 13 au 15 novembre 2025 au Théâtre de Poche à Hédé-Bazouges, dans le cadre du Festival TNB.

« Dans un solo aux frontières du théâtre, du clown et de la performance, Blanche Ripoche campe une jeune fille, Coraline, étrange, malhabile et attachante, qui cherche désespérément à être comme tout le monde. »

Dans le prolongement de la création du spectacle Coraline, Blanche Ripoche propose un atelier d’écriture pour partager son processus de création. Ce temps de partage, mené avec Edwin Halter, collaborateur artistique du spectacle, s’articule autour d’un temps d’écriture en deux groupes où il s’agira d’explorer notre conception de la normalité et la manière dont elle s’articule dans nos inconscients au travers d’exercices à la table. À partir d’un travail d’écriture automatique et de monologue intérieur, l’objectif est de visiter nos inconscients, sortir du raisonnable et découvrir de nouveaux espaces dans nos imaginaires. À l’issue de ce temps d’écriture, les textes seront partagés oralement à l’ensemble des participant·es dans un dernier temps d’échange.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-21T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-21T21:00:00.000+01:00

1

https://www.grand-cordel.com/2025/07/23/stage-decriture-avec-blanche-ripoche-et-edwin-halter-festival-tnb/

Le Grand Cordel MJC 18 rue des plantes, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine