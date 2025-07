Stage d’Ecriture Créative. Saint-Victor-sur-Ouche

Stage d’Ecriture Créative. Saint-Victor-sur-Ouche jeudi 17 juillet 2025.

Stage d’Ecriture Créative.

Chemin de la Charmé Saint-Victor-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17 2025-08-21

ECRITURE CREATIVE !!! Respirez…. et laissez-vous inspirer !! L’Ecluse de la Charme située au cœur de la vallée de l’Ouche vous offre un havre de sérénité dans un environnement champêtre vous permettant de laisser éclore votre potentiel créatif !!! Guidés par Anne, journaliste-biographe et animatrice d’ateliers d’écriture à Dijon, vous pourrez jouer avec les mots sur le thème de l’eau et laisser vagabonder votre imagination dans une ambiance conviviale et bienveillante. .

Chemin de la Charmé Saint-Victor-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 69 11 97 lepetitcabinetdecriture@gmail.com

English : Stage d’Ecriture Créative.

German : Stage d’Ecriture Créative.

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage d’Ecriture Créative. Saint-Victor-sur-Ouche a été mis à jour le 2025-07-10 par COORDINATION CÔTE-D’OR