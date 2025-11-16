STAGE D’ÉCRITURE DÉDIÉ À LA FANTASY Montpellier

STAGE D’ÉCRITURE DÉDIÉ À LA FANTASY

134 Place de Thèbes Montpellier Hérault

Tarif : 45 – 45 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Leurs caractères monstrueux ne se limitent pas à leurs apparences. Ils se construisent aussi grâce à nos peurs. Au cœur de l’automne et de l’obscurité, vous ferez surgir celui qui hantera votre histoire. De Beowulf aux Diables de Joe Abercrombie, les créatures monstrueuses ont changé. Nous explorons leur évolution dans la Fantasy, puis nous écrirons.

Stage d’écriture dédié à la Fantasy le cercle des monstres

Toutes les infos sur le déroulé du stage sur le site officiel

Vous hésitez ? envoyez un mail à prisca@redaxium.fr

On se retrouve Le 16 11 de 10h30 à 17h de l’ADRA rue/place de thèbes à Montpellier (quartier Antigone)

Apportez votre pique-nique (nous mangeons ensemble sur place), je m’occupe des boissons chaudes. .

134 Place de Thèbes Montpellier 34000 Hérault Occitanie prisca@redaxium.fr

English :

Their monstrous characters are not limited to their appearances. They’re also built on our fears. In the heart of autumn and darkness, you can conjure up the one that will haunt your story. From Beowulf to Joe Abercrombie’s Devils, monstrous creatures have changed. We explore their evolution in fantasy, then write about it.

German :

Ihre monströsen Charaktere beschränken sich nicht nur auf ihr Äußeres. Sie werden auch durch unsere Ängste geformt. Inmitten des Herbstes und der Dunkelheit kannst du die Kreaturen hervorbringen, die in deiner Geschichte spuken. Von Beowulf bis zu Joe Abercrombies Teufeln haben sich die monströsen Kreaturen verändert. Wir erforschen ihre Entwicklung in der Fantasy und dann schreiben wir.

Italiano :

I loro caratteri mostruosi non si limitano alle loro apparenze. Sono anche costruiti sulle nostre paure. Nel cuore dell’autunno e dell’oscurità, potete evocare quello che perseguiterà la vostra storia. Da Beowulf ai Diavoli di Joe Abercrombie, le creature mostruose sono cambiate. Esploriamo la loro evoluzione nel fantasy e poi scriviamo.

Espanol :

Sus caracteres monstruosos no se limitan a sus apariencias. También se basan en nuestros miedos. En el corazón del otoño y la oscuridad, puedes conjurar al que atormentará tu historia. De Beowulf a los Diablos de Joe Abercrombie, las criaturas monstruosas han cambiado. Exploramos su evolución en la fantasía, y luego escribimos.

