STAGE D’ÉCRITURE DÉDIÉ AU GENRE DE LA FANTASY – Montpellier, 18 mai 2025 07:00, Montpellier.

Hérault

STAGE D’ÉCRITURE DÉDIÉ AU GENRE DE LA FANTASY 134 Place de Thèbes Montpellier Hérault

Tarif : 45

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-18

Écrire et imaginer une quête

Le 18 mai, Redaxium vous propose de partir en quête !

Une journée pour écrire et échanger autour de ce grand classique de la narration en Fantasy.

Écrire et imaginer une quête

Le 18 mai, Redaxium vous propose de partir en quête !

Une journée pour écrire et échanger autour de ce grand classique de la narration en Fantasy.

Apportez un paquetage digne de Sam Gamegie avec le matériel et les provisions nécessaires, affutez votre esprit, nous embarquons sur l’Imagination à 10 H00.

Si vous êtes un hobbit nous ne fournissons pas les petits-déjeuners de onze heure, déjeuners et autre en-cas.

En revanche, votre guide fournit les boissons chaudes.

Pour qui ?

J’accueille en général des adultes.

Si un ado ou une ado est intéressé.e, je vous invite à me contacter avant.

Il faut prévoir un pique-nique.

40 + 5 euros pour l’Adra (sauf si vous adhérez déjà à l’association)

Inscription obligatoire par mail prisca@redaxium.fr 45 EUR.

134 Place de Thèbes

Montpellier 34000 Hérault Occitanie prisca@redaxium.fr

English :

Write and imagine a quest

On May 18, Redaxium invites you to go on a quest!

A day to write and exchange ideas on this great classic of fantasy storytelling.

German :

Eine Quest schreiben und sich vorstellen

Am 18. Mai lädt Redaxium Sie ein, sich auf eine Quest zu begeben!

Einen Tag lang können Sie schreiben und sich über diesen Klassiker der Fantasy-Erzählung austauschen.

Italiano :

Scrivi e immagina una missione

Il 18 maggio Redaxium vi invita a partire per una ricerca!

Una giornata per scrivere e discutere di questo grande classico della narrativa fantasy.

Espanol :

Escribe e imagina una búsqueda

El 18 de mayo, Redaxium te invita a emprender una búsqueda

Una jornada para escribir y debatir sobre este gran clásico de la narrativa fantástica.

L’événement STAGE D’ÉCRITURE DÉDIÉ AU GENRE DE LA FANTASY Montpellier a été mis à jour le 2025-05-06 par 34 OT MONTPELLIER