Stage d’écriture Ecrire l’enfance Pioggiola

A Stazzona Pioggiola Haute-Corse

Tarif : 510 – 510 – 510 EUR

Début : Dimanche 2025-10-27 09:00:00

fin : 2025-11-01 18:00:00

2025-10-27

L’Aria organise un stage d’écriture théâtrale sur le thème de l’enfance, dirigé par Dominique Richard.

A Stazzona Pioggiola 20259 Haute-Corse Corse +33 4 95 61 93 18 formation@ariacorse.net

English : Writing workshop Writing childhood

L’Aria is organizing a playwriting workshop on the theme of childhood, directed by Dominique Richard.

German :

Aria organisiert einen Workshop über theatralisches Schreiben zum Thema Kindheit unter der Leitung von Dominique Richard.

Italiano :

L’Aria organizza un laboratorio di scrittura teatrale sul tema dell’infanzia, diretto da Dominique Richard.

Espanol :

El Aria organiza un taller de dramaturgia sobre el tema de la infancia, dirigido por Dominique Richard.

