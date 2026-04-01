Saignon

Stage d’écriture en Luberon

Domaine de Regain Saignon Vaucluse

Tarif : 450 – 450 – EUR

Atelier + demi pension 450€ Atelier + pension complète 750€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 09:00:00

fin : 2026-04-26 16:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Trois jours pour vous plonger dans les joies de l’écriture créative accompagné.e par Magali Revol, biographe animatrice d’atelier d’écriture. Oser prendre un temps pour soi dans un lieu naturel propice à la déconnexion et à l’inspiration.

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Domaine de Regain Saignon 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 72 78 12 81 contact@domainederegain.fr

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English :

Three days to immerse yourself in the joys of creative writing, accompanied by Magali Revol, biographer and writing workshop leader. Dare to take time for yourself in a natural setting conducive to disconnection and inspiration.

L’événement Stage d’écriture en Luberon Saignon a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon