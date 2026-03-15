Stage d’écriture Escape Game (9-13 ans) Vacances de Pâques Labo des histoires Paris Paris

« Le grimoire des histoires perdues » : un Escape Game à écrire… et à faire jouer !

Et si écrire une histoire permettait de s’échapper ?

Pendant les vacances de Pâques, du 27 au 30 avril, le Labo des histoires propose un stage d’écriture créative payant pour les enfants de 9 à 13 ans, autour d’un projet original et immersif : imaginer, écrire et mettre en scène un Escape Game.

Pendant quatre après-midis, les enfants deviendront auteur·rices, scénaristes et créateur·rices d’énigmes. À la fin du stage, ce seront les parents qui devront résoudre l’Escape Game conçu par le groupe.

Une aventure d’écriture immersive

En l’an 2275, les robots ont pris le contrôle du monde.

Les livres ont été détruits.

Les histoires ont disparu.

Un jour, un groupe de jeunes aventurier·es découvre un grimoire mystérieux.

À l’intérieur : des pages effacées, des textes incomplets, des énigmes étranges…

Pour s’échapper, il faudra réinventer les histoires, écrire, imaginer, assembler les fragments… et créer un escape game capable de déjouer l’intelligence artificielle.

Les objectifs du stage

Cette aventure collective, basée sur le plaisir d’écrire, vise à :

Travailler l’écriture collective et la coopération

et la coopération Développer la créativité , l’expression orale et le jeu théâtral

, l’expression orale et le jeu théâtral Comprendre qu’une histoire peut être une clé, un outil pour réfléchir et agir

Ici, il ne s’agit pas d’un cours scolaire, mais d’une expérience artistique et ludique, où chaque enfant trouve sa place et sa voix.

À la fin du stage, ce seront les parents qui devront résoudre l’Escape Game que tu auras créé.

Ce que les enfants vont apprécier !

Pendant ce stage, votre enfant ne sera pas seulement joueur·euse, mais auteur·rice. Il ou elle va :

Inventer un monde futuriste

Créer des personnages

Écrire des textes qui deviennent des énigmes

Imaginer un objet secret que l’IA ne peut pas contrôler

Construire une histoire complète pour ouvrir la porte de sortie

Un stage encadré par un professionnel de l’écriture et de la scène

Le stage est animé par Thibault Gouzarch, metteur en scène et coach en expression.

Formé au jeu d’acteur au Cours Florent, en Classe Libre au Studio + sous la tutelle de Vincent Fernandel, et au Conservatoire du XVIIe arrondissement de Paris, il intervient régulièrement sur les projets du Labo des histoires.

Le stage se déroule en petit groupe (12 participant·es maximum), afin de garantir un accompagnement bienveillant et personnalisé.

Stage d’écriture créative : le programme prévisionnel

De 14h à 17h30 chaque jour (pause goûter incluse)

Lundi 27 avril – Immersion

Découverte de l’univers, des règles du monde futuriste, des bases du récit et des fragments narratifs.

Mardi 28 avril – Écriture

Création des mécanismes du jeu, des énigmes, des textes-indices et des personnages.

Mercredi 29 avril – Mise en scène

Mise en espace, jeu théâtral et premiers tests de l’Escape Game.

Jeudi 30 avril – Finalisation et restitution

Derniers ajustements… puis arrivée des parents, invités à résoudre l’Escape Game en conditions réelles.

Informations pratiques

Dates : du 27 au 30 avril 2026 (vacances de Pâques)

: du 27 au 30 avril 2026 (vacances de Pâques) Horaires : 14h – 17h30

: 14h – 17h30 Âge : 9 à 13 ans

: 9 à 13 ans Groupe : 12 enfants maximum

: 12 enfants maximum Tarif du stage : 189 euros

: 189 euros Lieu : 161 Rue Saint-Martin, 75003 Paris

Une question ? Besoin d’un renseignement ?

Écrivez-nous à : ateliers@labodeshistoires.com

Durant les vacances de Pâques (27-30 avril 2026), le Labo des histoires propose un stage d’écriture payant pour enfants (9 à 13 ans) spécial Escape Game !

Du lundi 27 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :

payant

Stage d’écriture Escape Game : 189 euros – 14h (27-30 avril de 14h à 17h30).

Public enfants et jeunes. A partir de 9 ans. Jusqu’à 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-27T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Labo des histoires Paris 161, rue Saint Martin 75003 Paris

https://www.helloasso.com/associations/labo-des-histoires/evenements/stage-labo-des-histoires-vacances-de-paques-printemps-2026 ateliers@labodeshistoires.com



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