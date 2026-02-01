Stage d’écriture Granville
Stage d’écriture Granville lundi 23 février 2026.
Stage d’écriture
Forum Jules Ferry Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-02-23
fin : 2026-02-24
Date(s) :
2026-02-23
Un stage d’écriture qui permettra de noircir le papier pour s’éclaircir les idées
Apprivoiser sa plume ou l’approfondir
Explorer les mots et les façons d’écrire
Multiplier les pistes, les jeux, les exercices
Partager, analyser, lâcher, débriefer, s’amuser, travailler
Élaborer une chanson
Convivialité à prévoir pour ce rendez-vous qui réchauffera le mois de février par la force des mots
horaires 9h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30 .
Forum Jules Ferry Granville 50400 Manche Normandie +33 6 72 73 74 13 mlle.magali.dauthier@gmail.com
English :
