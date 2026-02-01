Stage d’écriture Granville

Stage d’écriture

Forum Jules Ferry Granville Manche

Début : Lundi Lundi 2026-02-23

fin : 2026-02-24

Un stage d’écriture qui permettra de noircir le papier pour s’éclaircir les idées

Apprivoiser sa plume ou l’approfondir

Explorer les mots et les façons d’écrire

Multiplier les pistes, les jeux, les exercices

Partager, analyser, lâcher, débriefer, s’amuser, travailler

Élaborer une chanson

Convivialité à prévoir pour ce rendez-vous qui réchauffera le mois de février par la force des mots

horaires 9h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30 .

Forum Jules Ferry Granville 50400 Manche Normandie +33 6 72 73 74 13 mlle.magali.dauthier@gmail.com

