Stage d’écriture scénaristique

2 Avenue du Docteur Butaud Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13

Stage d’écriture scénaristique

Tu as entre 12 et 18 ans ? Viens participer à l’écriture d’une série.

Accompagné.e par un scénariste professionnel, partage des idées et crée un épisode d’une vraie série.

Inscription gratuite.

Ahdésion à Agora nécessaire .

2 Avenue du Docteur Butaud Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 24 33 contact@cavl-agora.asso.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage d’écriture scénaristique

L’événement Stage d’écriture scénaristique Bourganeuf a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Creuse Sud Ouest