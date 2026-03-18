Stage d’écriture scénaristique Bourganeuf
Stage d’écriture scénaristique Bourganeuf lundi 13 avril 2026.
Stage d’écriture scénaristique
2 Avenue du Docteur Butaud Bourganeuf Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-13
Date(s) :
2026-04-13
Stage d’écriture scénaristique
Tu as entre 12 et 18 ans ? Viens participer à l’écriture d’une série.
Accompagné.e par un scénariste professionnel, partage des idées et crée un épisode d’une vraie série.
Inscription gratuite.
Ahdésion à Agora nécessaire .
2 Avenue du Docteur Butaud Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 24 33 contact@cavl-agora.asso.fr
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English : Stage d’écriture scénaristique
L’événement Stage d’écriture scénaristique Bourganeuf a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Creuse Sud Ouest