Stage d’écritures Plurielles par le collectif Or Normes Marmande lundi 13 avril 2026.
Marmande Lot-et-Garonne
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-17
2026-04-13
Stage gratuit proposé par le Collectif Or Normes, Écritures plurielles invite, du 13 au 17 avril 2026 à Marmande, à créer des performances multimédias autour des mythes contemporains, en lien avec la thématique du festival TekA(rt) Techno/logie Mytho/logie, mêlant théâtre, musique, son, vidéo et lumière, sans prérequis artistique. Encadré par Christelle Derré, Martin Rossi et David Couturier, le stage aboutira à une restitution publique lors du festival TekA(rt) du 28 au 30 mai 2026. .
Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine festival-tek-art@mairie-marmande.fr
Plural writing workshop by the Or Normes collective
