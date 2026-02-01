Stage d’écritures Plurielles par le collectif Or Normes

Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-13

Stage d’écritures Plurielles par le collectif Or Normes

Stage gratuit proposé par le Collectif Or Normes, Écritures plurielles invite, du 13 au 17 avril 2026 à Marmande, à créer des performances multimédias autour des mythes contemporains, en lien avec la thématique du festival TekA(rt) Techno/logie Mytho/logie, mêlant théâtre, musique, son, vidéo et lumière, sans prérequis artistique. Encadré par Christelle Derré, Martin Rossi et David Couturier, le stage aboutira à une restitution publique lors du festival TekA(rt) du 28 au 30 mai 2026. .

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine festival-tek-art@mairie-marmande.fr

English : Stage d’écritures Plurielles par le collectif Or Normes

Plural writing workshop by the Or Normes collective

