Stage d’enluminure et/ou calligraphie médiévales (adulte) CENTRE SOCIO CULTUREL BIZANOS Bizanos
Stage d’enluminure et/ou calligraphie médiévales (adulte) CENTRE SOCIO CULTUREL BIZANOS Bizanos samedi 21 mars 2026.
Stage d’enluminure et/ou calligraphie médiévales (adulte)
CENTRE SOCIO CULTUREL BIZANOS 1 Rue du 8 Mai 1945 Bizanos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 180 – 180 – 180 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-21
S’initier à l’art de l’enluminure médiévale, selon les techniques du Moyen-Age, avec ou sans calligraphie. .
CENTRE SOCIO CULTUREL BIZANOS 1 Rue du 8 Mai 1945 Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 89 89 06 motsenlumiere@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage d’enluminure et/ou calligraphie médiévales (adulte)
L’événement Stage d’enluminure et/ou calligraphie médiévales (adulte) Bizanos a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Pau