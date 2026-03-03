Stage d’enluminure et/ou de calligraphie médiévale Centre Socio-culture de Bizanos Bizanos
Stage d’enluminure et/ou de calligraphie médiévale Centre Socio-culture de Bizanos Bizanos samedi 28 mars 2026.
Centre Socio-culture de Bizanos 1 Rue du 8 Mai 1945 Bizanos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 180 – 180 – 180 EUR
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-29
2026-03-28
Initiation à l’art de l’enluminure selon les techniques médiévales (avec ou sans calligraphie). .
Centre Socio-culture de Bizanos 1 Rue du 8 Mai 1945 Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 89 89 06 motsenlumiere@orange.fr
