Stage d’enluminure traditionnelle Atelier Plume de Martre Ruffey-le-Château

Tarif : 180 – 180 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 09:30:00

fin : 2026-02-08 16:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Stage d’enluminure à l’Atelier Plume de Martre. Vous avez toujours rêvé de manier l’or, les pigments précieux et les pinceaux minuscules ? Bonne nouvelle L’Atelier Plume de Martre ouvre ses portes pour un stage de découverte de l’enluminure traditionnelle , animé par Béatrice Van den Bossche, professeure et peintre enlumineuse. Un moment hors du temps, pour s’émerveiller, papoter et prendre le temps, pinceau en main et sourire en coin. Stage ouvert à tous à partir de 14 ans. .

Atelier Plume de Martre 18 Rue des Jasinets Ruffey-le-Château 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 70 27 32 32 pascaledolerognon@gmail.com

