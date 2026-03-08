Stage d’enluminures Enfants– Châteaux en fête Campsegret
Château Ecrin de Lumière Campsegret Dordogne
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
2026-04-15
Stage d’enluminures (encre et dorure) pour enfants. Matériel fourni
de 10h à 12h, Château Ecrin de Lumière
Tarif: 20 €/pers
Rés 06 66 05 96 46 galeriegarance@gmail.com .
Château Ecrin de Lumière Campsegret 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 05 96 46 galeriegarance@gmail.com
