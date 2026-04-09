Stage d’enregistrement RAP Centre Paris’ Anim Binet PARIS
Stage d’enregistrement RAP Centre Paris’ Anim Binet PARIS lundi 27 avril 2026.
Atelier en partenariat avec le LAI
Pendant 4 jours, le CPA Binet propose à des jeunes de 16 à 25 ans de venir enregistrer au studio d’enregistrement, sous l’aile de notre ingénieur son, des morceaux de rap !
Enregistrement de musique RAP en studio avec des pros !
Du lundi 27 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 14h00 à 17h00
gratuit
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 25 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-27T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-30T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-27T14:00:00+02:00_2026-04-27T17:00:00+02:00;2026-04-28T14:00:00+02:00_2026-04-28T17:00:00+02:00;2026-04-29T14:00:00+02:00_2026-04-29T17:00:00+02:00;2026-04-30T14:00:00+02:00_2026-04-30T17:00:00+02:00
Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 75018 PARIS
https://www.animactisce.org/stage/5080/16-stage-d-enregistrement-rap-16-25-ans.htm?centre=14 +33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/
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