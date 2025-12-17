Stage dentelle Les Peintureux, Ateliers d’art Erdeven

Stage dentelle

Les Peintureux, Ateliers d’art 2 Rue du Stade Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-08 16:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Présentation du stage

Ce stage vous invite à découvrir la technique de la dentelle au fuseaux

sur deux jours. Au programme: présentation des outils, gestes et points

de base de la dentelle (de la toile au fond en réseau!) De belles

fondations pour être capable ensuite de se perfectionner seul.e à la

maison. Cette initiation est accessible à partir de 10 ans.

l’intervenante Gladys Sauvage

Je suis artiste et dentellière. Après avoir suivi une formation en

stylisme modélisme à Nantes, c’est lors de mon master en Tapisserie

Art textile à l’Académie Royale des Beaux Arts de Bruxelles que je me

suis découverte une fascination pour la technique de la dentelle aux

fuseaux. A mon sens, user de cette technique de notre temps est un moyen

de rejeter une logique de productivisme et de consumérisme, en oeuvrant

lentement et avec passion. Dans ma pratique artistique, je m’interroge

tant sur la poétique de la dentelle que sur les questionnements que

soulèvent son histoire: de son apogée à sa disparition au profit de la

machine. Mon travail se décline sous la forme d’objets sculptures,

d’installations et de performances. J’enseigne la dentelle depuis 3 ans,

lors d’ateliers de co-création avec le collectif Les p’tites dentelles

géantes , ou de stages.

Instagram @gladyssauvage @lesp.titesdentellesgeantes

https://gladyssauvage.com/ .

Les Peintureux, Ateliers d’art 2 Rue du Stade Erdeven 56410 Morbihan Bretagne

English :

