Stage dentelle Les Peintureux, Ateliers d’art Erdeven

Stage dentelle
Les Peintureux, Ateliers d’art 2 Rue du Stade Erdeven Morbihan
Présentation du stage
Ce stage vous invite à découvrir la technique de la dentelle au fuseaux
sur deux jours. Au programme: présentation des outils, gestes et points
de base de la dentelle (de la toile au fond en réseau!) De belles
fondations pour être capable ensuite de se perfectionner seul.e à la
maison. Cette initiation est accessible à partir de 10 ans.
l’intervenante Gladys Sauvage
Je suis artiste et dentellière. Après avoir suivi une formation en
stylisme modélisme à Nantes, c’est lors de mon master en Tapisserie
Art textile à l’Académie Royale des Beaux Arts de Bruxelles que je me
suis découverte une fascination pour la technique de la dentelle aux
fuseaux. A mon sens, user de cette technique de notre temps est un moyen
de rejeter une logique de productivisme et de consumérisme, en oeuvrant
lentement et avec passion. Dans ma pratique artistique, je m’interroge
tant sur la poétique de la dentelle que sur les questionnements que
soulèvent son histoire: de son apogée à sa disparition au profit de la
machine. Mon travail se décline sous la forme d’objets sculptures,
d’installations et de performances. J’enseigne la dentelle depuis 3 ans,
lors d’ateliers de co-création avec le collectif Les p’tites dentelles
géantes , ou de stages.
Instagram @gladyssauvage @lesp.titesdentellesgeantes
https://gladyssauvage.com/ .
Les Peintureux, Ateliers d’art 2 Rue du Stade Erdeven 56410 Morbihan Bretagne
English :
