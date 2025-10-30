Stage d’équitation à la journée Saint-Front

Stage d’équitation à la journée Saint-Front jeudi 30 octobre 2025.

Stage d’équitation à la journée

Centre équestre Saint-Front Haute-Loire

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 09:00:00

fin : 2025-10-30 16:00:00

Date(s) :

2025-10-30

Stage de 9h à 16h.

Matinée: barres au sol

Après midi: hunter, prépa G2 et +

Sur inscription par message au 06 18 09 37 31.

.

Centre équestre Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 09 37 31

English :

Workshop from 9am to 4pm.

Morning: floor bars

Afternoon: hunter, prep G2 and +

Registration by message to 06 18 09 37 31.

German :

Praktikum von 9:00 bis 16:00 Uhr.

Vormittag: Barren am Boden

Nachmittags: Hunter, Vorbereitung auf G2 und höher

Anmeldung per Nachricht an 06 18 09 37 31.

Italiano :

Corso dalle 9.00 alle 16.00.

Mattina: barre a terra

Pomeriggio: hunter, preparazione G2 e +

Iscrizione tramite messaggio al numero 06 18 09 37 31.

Espanol :

Curso de 9h a 16h.

Mañana: barras de suelo

Tarde: cazador, preparación G2 y +

Inscripción por mensaje al 06 18 09 37 31.

L’événement Stage d’équitation à la journée Saint-Front a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal