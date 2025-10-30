Stage d’équitation à la journée Saint-Front
Stage d’équitation à la journée Saint-Front jeudi 30 octobre 2025.
Stage d’équitation à la journée
Centre équestre Saint-Front Haute-Loire
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 09:00:00
fin : 2025-10-30 16:00:00
Date(s) :
2025-10-30
Stage de 9h à 16h.
Matinée: barres au sol
Après midi: hunter, prépa G2 et +
Sur inscription par message au 06 18 09 37 31.
.
Centre équestre Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 09 37 31
English :
Workshop from 9am to 4pm.
Morning: floor bars
Afternoon: hunter, prep G2 and +
Registration by message to 06 18 09 37 31.
German :
Praktikum von 9:00 bis 16:00 Uhr.
Vormittag: Barren am Boden
Nachmittags: Hunter, Vorbereitung auf G2 und höher
Anmeldung per Nachricht an 06 18 09 37 31.
Italiano :
Corso dalle 9.00 alle 16.00.
Mattina: barre a terra
Pomeriggio: hunter, preparazione G2 e +
Iscrizione tramite messaggio al numero 06 18 09 37 31.
Espanol :
Curso de 9h a 16h.
Mañana: barras de suelo
Tarde: cazador, preparación G2 y +
Inscripción por mensaje al 06 18 09 37 31.
L’événement Stage d’équitation à la journée Saint-Front a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal