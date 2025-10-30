Stage d’équitation à la journée Saint-Front

Stage d’équitation à la journée Saint-Front jeudi 30 octobre 2025.

Stage d’équitation à la journée

Centre équestre Saint-Front Haute-Loire

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 09:00:00
fin : 2025-10-30 16:00:00

Date(s) :
2025-10-30

Stage de 9h à 16h.
Matinée: barres au sol
Après midi: hunter, prépa G2 et +
Sur inscription par message au 06 18 09 37 31.
  .

Centre équestre Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 09 37 31 

English :

Workshop from 9am to 4pm.
Morning: floor bars
Afternoon: hunter, prep G2 and +
Registration by message to 06 18 09 37 31.

German :

Praktikum von 9:00 bis 16:00 Uhr.
Vormittag: Barren am Boden
Nachmittags: Hunter, Vorbereitung auf G2 und höher
Anmeldung per Nachricht an 06 18 09 37 31.

Italiano :

Corso dalle 9.00 alle 16.00.
Mattina: barre a terra
Pomeriggio: hunter, preparazione G2 e +
Iscrizione tramite messaggio al numero 06 18 09 37 31.

Espanol :

Curso de 9h a 16h.
Mañana: barras de suelo
Tarde: cazador, preparación G2 y +
Inscripción por mensaje al 06 18 09 37 31.

L’événement Stage d’équitation à la journée Saint-Front a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal