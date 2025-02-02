Stage d’équitation aux Écuries du Sagittaire Lieu-dit Montras Bretoncelles
Stage d’équitation aux Écuries du Sagittaire Lieu-dit Montras Bretoncelles dimanche 21 décembre 2025.
Stage d’équitation aux Écuries du Sagittaire
Lieu-dit Montras Ecuries du Sagittaire Bretoncelles Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2025-12-21
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-21
Stage à destination des enfants, ados et adultes.
Informations complémentaires et inscriptions aux Écuries du Sagittaire. .
Lieu-dit Montras Ecuries du Sagittaire Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 6 08 99 60 03 ecuriedusagittaire@wanadoo.fr
English : Stage d’équitation aux Écuries du Sagittaire
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Stage d’équitation aux Écuries du Sagittaire Bretoncelles a été mis à jour le 2025-10-13 par OT CdC Coeur du Perche