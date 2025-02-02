Stage d’équitation aux Écuries du Sagittaire Lieu-dit Montras Bretoncelles

Stage d’équitation aux Écuries du Sagittaire

Lieu-dit Montras Ecuries du Sagittaire Bretoncelles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-12-21

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-21

Stage à destination des enfants, ados et adultes.

Informations complémentaires et inscriptions aux Écuries du Sagittaire. .

Lieu-dit Montras Ecuries du Sagittaire Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 6 08 99 60 03 ecuriedusagittaire@wanadoo.fr

English : Stage d’équitation aux Écuries du Sagittaire

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage d’équitation aux Écuries du Sagittaire Bretoncelles a été mis à jour le 2025-10-13 par OT CdC Coeur du Perche