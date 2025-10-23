Stage d’équitation en journée Saint-Front
Stage d’équitation en journée Saint-Front jeudi 23 octobre 2025.
Stage d’équitation en journée
Centre équestre Saint-Front Haute-Loire
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 09:00:00
fin : 2025-10-23 17:00:00
Date(s) :
2025-10-23
Stage de 9h à 17h. Pour les prépa G2 et +
Matinée: barres au sol
Après midi: obstacle
Sur inscription par message au 06 18 09 37 31.
.
Centre équestre Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 09 37 31
English :
Course from 9am to 5pm. For preparatory classes G2 and +
Morning: floor bars
Afternoon: jumping
Registration by message to 06 18 09 37 31.
German :
Praktikum von 9:00 bis 17:00 Uhr. Für Schüler ab G2
Vormittag: Barren am Boden
Nachmittags: Hindernislauf
Anmeldung per Nachricht an 06 18 09 37 31.
Italiano :
Corso dalle 9.00 alle 17.00. Per le classi preparatorie G2 e superiori
Mattina: sbarra a terra
Pomeriggio: salto
Iscrizione tramite messaggio al numero 06 18 09 37 31.
Espanol :
Curso de 9.00 a 17.00 horas. Para las clases preparatorias G2 y superiores
Mañana: barras de suelo
Tarde: saltos
Inscripción por mensaje al 06 18 09 37 31.
L’événement Stage d’équitation en journée Saint-Front a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal