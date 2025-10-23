Stage d’équitation en journée Saint-Front

Stage d’équitation en journée Saint-Front jeudi 23 octobre 2025.

Stage d’équitation en journée

Centre équestre Saint-Front Haute-Loire

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Début : 2025-10-23 09:00:00

fin : 2025-10-23 17:00:00

2025-10-23

Stage de 9h à 17h. Pour les prépa G2 et +

Matinée: barres au sol

Après midi: obstacle

Sur inscription par message au 06 18 09 37 31.

Centre équestre Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 09 37 31

English :

Course from 9am to 5pm. For preparatory classes G2 and +

Morning: floor bars

Afternoon: jumping

Registration by message to 06 18 09 37 31.

German :

Praktikum von 9:00 bis 17:00 Uhr. Für Schüler ab G2

Vormittag: Barren am Boden

Nachmittags: Hindernislauf

Anmeldung per Nachricht an 06 18 09 37 31.

Italiano :

Corso dalle 9.00 alle 17.00. Per le classi preparatorie G2 e superiori

Mattina: sbarra a terra

Pomeriggio: salto

Iscrizione tramite messaggio al numero 06 18 09 37 31.

Espanol :

Curso de 9.00 a 17.00 horas. Para las clases preparatorias G2 y superiores

Mañana: barras de suelo

Tarde: saltos

Inscripción por mensaje al 06 18 09 37 31.

L’événement Stage d’équitation en journée Saint-Front a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal