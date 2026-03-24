STAGE D’EQUITATION ETHOLOGIQUE

58 Rue de Sully Poilly-lez-Gien Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

STAGE D’EQUITATION ETHOLOGIQUE À PIED ET MONTÉ

Venez développer une relation plus harmonieuse avec votre cheval dans le respect et la comprehension.

Au programme

– Travail à pied (communication, respect, connexion)

– Travail monté

– Comprendre le comportement du cheval

– Exercices pratiques et conseils personnalisés

Destiné aux cavaliers confirmés, avec votre cheval ou poney ou avec l’un de leurs chevaux. .

58 Rue de Sully Poilly-lez-Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 14 04 28 00 etrierwallor@hotmail.fr

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English :

ETHOLOGICAL RIDING COURSE ON FOOT AND MOUNTED

L’événement STAGE D’EQUITATION ETHOLOGIQUE Poilly-lez-Gien a été mis à jour le 2026-03-22 par OT GIEN