STAGE D’EQUITATION ETHOLOGIQUE Poilly-lez-Gien
STAGE D’EQUITATION ETHOLOGIQUE Poilly-lez-Gien samedi 18 avril 2026.
STAGE D’EQUITATION ETHOLOGIQUE
58 Rue de Sully Poilly-lez-Gien Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
STAGE D’EQUITATION ETHOLOGIQUE À PIED ET MONTÉ
Venez développer une relation plus harmonieuse avec votre cheval dans le respect et la comprehension.
Au programme
– Travail à pied (communication, respect, connexion)
– Travail monté
– Comprendre le comportement du cheval
– Exercices pratiques et conseils personnalisés
Destiné aux cavaliers confirmés, avec votre cheval ou poney ou avec l’un de leurs chevaux. .
58 Rue de Sully Poilly-lez-Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 14 04 28 00 etrierwallor@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
ETHOLOGICAL RIDING COURSE ON FOOT AND MOUNTED
L’événement STAGE D’EQUITATION ETHOLOGIQUE Poilly-lez-Gien a été mis à jour le 2026-03-22 par OT GIEN