Stage d’équitation La Guerche-sur-l’Aubois
Stage d’équitation La Guerche-sur-l’Aubois mercredi 18 février 2026.
Stage d’équitation
35 Rue de l’Hippodrome La Guerche-sur-l’Aubois Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-18
Inscription à la sellerie club ou au 06 84 92 86 56
Mercredi après-midi
Jeudi matin
Vendredi après-midi
Passage de galops possible sur les 3 jours .
35 Rue de l’Hippodrome La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 92 86 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Stage d’équitation La Guerche-sur-l’Aubois a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme Loire en Berry