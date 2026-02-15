Stage d’équitation La Guerche-sur-l’Aubois

Stage d’équitation

35 Rue de l’Hippodrome La Guerche-sur-l’Aubois Cher

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-20

Inscription à la sellerie club ou au 06 84 92 86 56

Mercredi après-midi

Jeudi matin

Vendredi après-midi

Passage de galops possible sur les 3 jours .

