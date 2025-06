Stage d’équitation Quincampoix 1 juillet 2025 07:00

Seine-Maritime

Stage d’équitation Rue de la Mare aux Loups Quincampoix Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-07-01

fin : 2025-08-22

Date(s) :

2025-07-01

2025-07-07

2025-07-14

2025-08-18

2025-08-25

Que ce soit pour progresser, passer un bon moment ou valider ses galops, l’Écurie des Bulles propose de nombreux stages tout au long de l’année, pendant les vacances scolaires.

Les cours sont adaptés à tous les niveaux du débutant au galop 7. Shetlands, poneys et chevaux sauront vous faire passer un bon moment de partage, de convivialité et surtout d’amusement ! Séance de plat, de dressage, de saut d’obstacles ou d’équi-fun, il y en a pour tous les goûts !

Pour chaque repas (déjeuner et goûter), nous nous réunissons tous ensemble afin de profiter de ce beau moment pour créer des liens et échanger sur la journée.

N’oubliez pas votre pique-nique et une tenue adaptée en fonction de la saison !

Tarifs :

Stage à la journée 60€

Balade en main, location poney 1h 20€

Rue de la Mare aux Loups

Quincampoix 76230 Seine-Maritime Normandie +33 6 30 15 24 79

English : Stage d’équitation

Whether you’re looking to progress, have a good time or validate your gallops, Écurie des Bulles offers a wide range of courses throughout the year during the school vacations.

Courses are adapted to all levels, from beginner to galop 7. Shetlands, ponies and horses will make sure you have a great time sharing, getting to know each other and, above all, having fun! Whether it’s flat, dressage, show jumping or equi-fun, there’s something for everyone!

For each meal (lunch and afternoon tea), we all get together to take advantage of this great opportunity to bond and discuss the day’s activities.

Don’t forget your picnic and appropriate seasonal clothing!

Prices :

Full-day course: 60?

Ride in hand, 1h pony rental: 20?

German :

Ob Sie Fortschritte machen, eine schöne Zeit verbringen oder Ihre Galopps bestätigen wollen, der « Écurie des Bulles » bietet das ganze Jahr über während der Schulferien zahlreiche Kurse an.

Die Kurse sind für alle Niveaus geeignet, vom Anfänger bis zum Galopp 7. Shetlands, Ponys und Pferde werden es verstehen, Ihnen eine gute Zeit des Austauschs, der Geselligkeit und vor allem des Spaßes zu bereiten! Ob Flach-, Dressur-, Spring- oder Equi-Fun-Sitzungen, es ist für jeden etwas dabei!

Zu jeder Mahlzeit (Mittagessen und Nachmittagssnack) kommen wir alle zusammen, um diesen schönen Moment zu nutzen, um Kontakte zu knüpfen und uns über den Tag auszutauschen.

Vergessen Sie nicht Ihr Picknick und eine der Jahreszeit angepasste Kleidung!

Preise:

Tagespraktikum: 60 ?

Ausritt an der Hand, Ponyverleih 1 Stunde: 20?

Italiano :

Che vogliate progredire, divertirvi o convalidare le vostre galoppate, l’Écurie des Bulles offre un’ampia gamma di corsi durante tutto l’anno, anche durante le vacanze scolastiche.

I corsi sono adatti a tutti i livelli, dal principiante al galoppatore 7. Shetland, pony e cavalli vi faranno divertire, condividendo esperienze e, soprattutto, divertendosi! Che si tratti di una sessione in piano, di dressage, di salto o di equi-fun, ce n’è per tutti i gusti!

Per ogni pasto (pranzo e tè pomeridiano), ci riuniamo tutti insieme per sfruttare al meglio questa grande opportunità di legare e parlare della giornata.

Non dimenticate il vostro picnic e un abbigliamento adeguato al periodo dell’anno!

Prezzi :

Corso di una giornata intera: € 60

Cavalcata a mano, noleggio di un pony per 1 ora: 20 €?

Espanol :

Ya sea para progresar, pasar un buen rato o validar sus galopes, Écurie des Bulles ofrece una amplia gama de cursos a lo largo de todo el año, durante las vacaciones escolares.

Los cursos se adaptan a todos los niveles, desde principiante hasta galope 7. Shetlands, ponis y caballos harán que se lo pase en grande, compartiendo experiencias y, sobre todo, ¡divirtiéndose! Ya sea en llano, doma, salto o equi-fun, ¡hay para todos los gustos!

Para cada comida (almuerzo y merienda), nos reunimos todos para aprovechar al máximo esta gran oportunidad de estrechar lazos y hablar del día.

No olvides tu picnic y ropa adecuada para la época del año

Precios :

Curso de día completo: 60

Paseo en mano, 1h de alquiler de poni: 20?

