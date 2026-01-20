Stage d’équitation sur terrain varié 9/15 ans Chevaux du Coat Plourivo
Chevaux du Coat 14B Route de Coat Bruc Plourivo Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-17 14:00:00
fin : 2026-02-19 16:30:00
2026-02-17
Ateliers pour évoluer avec son partenaire poney ou cheval à pied et monté, dans différents espaces manège, carrière, parcours nature ou sur la route. Exercices et jeux relationnels pour comprendre son équidé ; pratique équestre sur le parcours nature pour adapter sa posture en fonction du terrain. Les groupes sont composés d’un maximum de 6 personnes selon leurs expériences et âge. .
