Stage d’équitation sur terrain varié 9/15 ans Chevaux du Coat Plourivo

Stage d’équitation sur terrain varié 9/15 ans

Chevaux du Coat 14B Route de Coat Bruc Plourivo Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-19 16:30:00

2026-02-17

Ateliers pour évoluer avec son partenaire poney ou cheval à pied et monté, dans différents espaces manège, carrière, parcours nature ou sur la route. Exercices et jeux relationnels pour comprendre son équidé ; pratique équestre sur le parcours nature pour adapter sa posture en fonction du terrain. Les groupes sont composés d’un maximum de 6 personnes selon leurs expériences et âge. .

