Stage des arts du cirque avec Lezarts Ludiks Salle Polyvalente Pardaillan

Stage des arts du cirque avec Lezarts Ludiks

Salle Polyvalente Route de Pardaillan Pardaillan Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-27 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30

Initiation et perfectionnement à la pratique des arts du cirque, jonglerie, acrobaties, boule, rolla-bolla, aériens… Accessible à tous, à partir de 4 ans. 2 heures d’activités le matin, pause pique nique sur place et 2 heures d’activités l’après-midi, les participants déjeunent ensemble autour d’un pique nique.

Prévoir une tenue de sport, attache des cheveux, une gourde. .

Salle Polyvalente Route de Pardaillan Pardaillan 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 59 51 17 75 lezartsludiks@gmail.com

