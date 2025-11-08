Stage des mains libres et vivantes dojo du gymnase du Val de Vire Vire Normandie

Stage des mains libres et vivantes

dojo du gymnase du Val de Vire 40 Rue André Malraux Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2026-01-10 17:00:00

Date(s) :

2025-11-08 2025-12-06 2026-01-10 2026-02-07 2026-03-07

Stage des mains libres et vivantes

Ce stage propose une exploration fine de la relation entre les bras et les mains , en lien étroit avec le système nerveux et l’organisation globale du corps. À travers une approche sensorielle et motrice, les participants affineront leur qualité de toucher, libéreront les tensions ancrées et redécouvriront une mobilité naturelle .

La fonction expressive, relationnelle et créative des mains, l’importance de la différenciation dans le geste,

la respiration et l’ouverture thoracique comme soutiens de la liberté de mouvement, l’intégration des segments main-bras-épaule-colonne pour un geste fluide, sans effort, adapté à diverses pratiques (artistiques, sportives, éducatives…).

Ce processus s’inscrit dans la dynamique de IPSM, en mobilisant l’attention, le ressenti et le dialogue avec le système nerveux pour une éducation corporelle profonde et transformatrice. .

dojo du gymnase du Val de Vire 40 Rue André Malraux Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 7 49 01 92 98 transformaction@yahoo.com

English : Stage des mains libres et vivantes

Free and living hands workshop

German : Stage des mains libres et vivantes

Praktikum der freien und lebendigen Hände

Italiano :

Corso di mani libere e vive

Espanol :

Curso de manos libres y manos vivas

L’événement Stage des mains libres et vivantes Vire Normandie a été mis à jour le 2025-10-23 par Calvados Attractivité