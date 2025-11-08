Stage des mains libres et vivantes dojo du gymnase du Val de Vire Vire Normandie
Stage des mains libres et vivantes dojo du gymnase du Val de Vire Vire Normandie samedi 8 novembre 2025.
dojo du gymnase du Val de Vire 40 Rue André Malraux Vire Normandie Calvados
Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2026-01-10 17:00:00
2025-11-08 2025-12-06 2026-01-10 2026-02-07 2026-03-07
Ce stage propose une exploration fine de la relation entre les bras et les mains , en lien étroit avec le système nerveux et l’organisation globale du corps. À travers une approche sensorielle et motrice, les participants affineront leur qualité de toucher, libéreront les tensions ancrées et redécouvriront une mobilité naturelle .
La fonction expressive, relationnelle et créative des mains, l’importance de la différenciation dans le geste,
la respiration et l’ouverture thoracique comme soutiens de la liberté de mouvement, l’intégration des segments main-bras-épaule-colonne pour un geste fluide, sans effort, adapté à diverses pratiques (artistiques, sportives, éducatives…).
Ce processus s’inscrit dans la dynamique de IPSM, en mobilisant l’attention, le ressenti et le dialogue avec le système nerveux pour une éducation corporelle profonde et transformatrice. .
Free and living hands workshop
Praktikum der freien und lebendigen Hände
Corso di mani libere e vive
Curso de manos libres y manos vivas
