Stage des vacances d’hiver au poney club du Moulin Poney club du Moulin Plouégat-Guérand

Stage des vacances d’hiver au poney club du Moulin

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-07

2026-03-03

Pendant les vacances d’hiver, le Poney Club du Moulin vous propose plusieurs stages

– stage d’initiation dès 4 ans

– cours de débutants à confirmés

– stages à thèmes

– stages de cinq jours ou cinq demi journées (en fonction du niveau)

– balades tenues en main dès 2 ans

Profitez d’un cadre familial et bienveillant pour découvrir ou redécouvrir l’équitation !

Renseignements et réservations par téléphone. .

Poney club du Moulin 5 Rue de Pont Menou Plouégat-Guérand 29620 Finistère Bretagne +33 2 98 67 50 20

