Stage des vacances d’hiver au poney club du Moulin Poney club du Moulin Plouégat-Guérand

Stage des vacances d’hiver au poney club du Moulin
Poney club du Moulin 5 Rue de Pont Menou Plouégat-Guérand Finistère
Début : 2026-03-03
fin : 2026-03-07
2026-03-03
Pendant les vacances d’hiver, le Poney Club du Moulin vous propose plusieurs stages
– stage d’initiation dès 4 ans
– cours de débutants à confirmés
– stages à thèmes
– stages de cinq jours ou cinq demi journées (en fonction du niveau)
– balades tenues en main dès 2 ans
Profitez d’un cadre familial et bienveillant pour découvrir ou redécouvrir l’équitation !
Renseignements et réservations par téléphone. .
