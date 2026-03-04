Stage d’escalade (découverte) Cité de l’Escalade Valence
Stage d’escalade (découverte) Cité de l’Escalade Valence mardi 7 avril 2026.
Stage d’escalade (découverte)
Cité de l’Escalade 12 allée James Joule Valence Drôme
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-09
Le club d’escalade Minéral Spirit propose des stages découvertes pour les enfants souhaitant s’initier à l’escalade !
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Cité de l’Escalade 12 allée James Joule Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 90 39 escalade@mineral-spirit.fr
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English :
The Minéral Spirit climbing club offers introductory courses for children who want to learn how to climb!
L’événement Stage d’escalade (découverte) Valence a été mis à jour le 2026-03-20 par Valence Romans Tourisme