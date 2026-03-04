Stage d’escalade (découverte) Cité de l’Escalade Valence

Stage d’escalade (découverte)

Cité de l’Escalade 12 allée James Joule Valence Drôme

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-09

Le club d’escalade Minéral Spirit propose des stages découvertes pour les enfants souhaitant s’initier à l’escalade !

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Cité de l’Escalade 12 allée James Joule Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 90 39 escalade@mineral-spirit.fr

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English :

The Minéral Spirit climbing club offers introductory courses for children who want to learn how to climb!

L’événement Stage d’escalade (découverte) Valence a été mis à jour le 2026-03-20 par Valence Romans Tourisme