Stage d’escalade en Bourgogne La roche Vergisson

Stage d’escalade en Bourgogne

La roche Falaise de Vergison/ Solutré Vergisson Saône-et-Loire

Embarquez depuis la gare de Mâcon et partez à la découverte des magnifiques falaises de Vergisson et de Solutré, en empruntant les superbes routes de la Bourgogne !

Trois jours d’aventure à vélo pour profiter des fameuses falaises de Vergisson et de Solutré et des routes de Bourgogne à travers les vignes.

Nos spots d’escalade sont idéals pour tous les niveaux, avec des voies variées qui vous permettront de vous dépasser tout en profitant d’un rocher surplombant les vignes de Bourgogne. Imaginez vous en train de grimper tout en admirant la beauté des paysages environnants ! .

La roche Falaise de Vergison/ Solutré Vergisson 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

