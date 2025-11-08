Stage d’escalade en Bourgogne La Roche Vergisson
Stage d’escalade en Bourgogne La Roche Vergisson vendredi 1 mai 2026.
Stage d’escalade en Bourgogne
La Roche Falaise de Vergison Vergisson Saône-et-Loire
Tarif : 390 – 390 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-08
Embarquez depuis la gare de Mâcon et partez à la découverte des magnifiques falaises de Vergisson, en empruntant les superbes routes de la Bourgogne !
Trois jours d’aventure à vélo pour profiter des fameuses falaises de Vergisson et de Solutré ainsi que des routes de Bourgogne à travers les vignes.
Nos spots d’escalade sont idéals pour tous les niveaux, avec des voies variées qui vous permettront de vous dépasser tout en profitant d’un rocher surplombant les vignes de Bourgogne. Imaginez vous en train de grimper tout en admirant la beauté des paysages environnants ! .
La Roche Falaise de Vergison Vergisson 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 14 82 20 marjo.thouvard@gmail.com
English : Stage d’escalade en Bourgogne
German : Stage d’escalade en Bourgogne
Italiano :
Espanol :
L’événement Stage d’escalade en Bourgogne Vergisson a été mis à jour le 2025-11-04 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès