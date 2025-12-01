Stage d’escalade Gymnase Saint-Julien-Chapteuil

Stage d’escalade

Gymnase Complexe sportif Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 40 EUR

25€ la séance

40 € les 2 séances

Début : 2025-12-29 14:00:00

fin : 2025-12-30 16:30:00

2025-12-29

Stage d’escalade avec un moniteur.

Possible 1 après midi ou 2 après-midi. A partir de 8 ans.

+33 6 84 20 73 57

Climbing course with an instructor.

Possible 1 afternoon or 2 afternoons. From 8 years old.

