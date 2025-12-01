Stage d’escalade Gymnase Saint-Julien-Chapteuil
Stage d’escalade Gymnase Saint-Julien-Chapteuil lundi 29 décembre 2025.
Stage d’escalade
Gymnase Complexe sportif Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Tarif : 25 – 25 – 40 EUR
25€ la séance
40 € les 2 séances
Date et horaire :
Début : 2025-12-29 14:00:00
fin : 2025-12-30 16:30:00
Date(s) :
2025-12-29
Stage d’escalade avec un moniteur.
Possible 1 après midi ou 2 après-midi. A partir de 8 ans.
Gymnase Complexe sportif Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 20 73 57
English :
Climbing course with an instructor.
Possible 1 afternoon or 2 afternoons. From 8 years old.
