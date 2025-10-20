Stage d’escalade Lycée Georges Dumézil Vernon
Stage d’escalade
Lycée Georges Dumézil 35 rue de la Guitoune Vernon Eure
Venez découvrir ou redécouvrir notre belle activité avec des stages ouverts pour tous de 4 à 16 ans.
Nos stages auront lieu du 20 au 24 octobre 2025 et se dérouleront au gymnase du lycée Georges Dumézil de Vernon. L’entrée s’effectue par la rue de la Guitoune (N°35), entrée de l’ancienne piscine municipale.
L’ensemble du matériel d’escalade sera fourni par le club.
Horaire séances
– 4/7 ans => 9h15-10h15
– 8/16 ans =>10h30 12h
Inscription obligatoire sur www.cepe-escalade.fr .
Lycée Georges Dumézil 35 rue de la Guitoune Vernon 27200 Eure Normandie
