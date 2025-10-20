Stage d’escalade Lycée Georges Dumézil Vernon

Stage d’escalade Lycée Georges Dumézil Vernon lundi 20 octobre 2025.

Stage d’escalade

Lycée Georges Dumézil 35 rue de la Guitoune Vernon Eure

Début : Lundi Lundi 2025-10-20 09:15:00

fin : 2025-10-24 10:15:00

2025-10-20

Venez découvrir ou redécouvrir notre belle activité avec des stages ouverts pour tous de 4 à 16 ans.

Nos stages auront lieu du 20 au 24 octobre 2025 et se dérouleront au gymnase du lycée Georges Dumézil de Vernon. L’entrée s’effectue par la rue de la Guitoune (N°35), entrée de l’ancienne piscine municipale.

L’ensemble du matériel d’escalade sera fourni par le club.

Horaire séances

– 4/7 ans => 9h15-10h15

– 8/16 ans =>10h30 12h

Inscription obligatoire sur www.cepe-escalade.fr .

