Stage dessin botanique, Salle de peinture de Gestes et expression, Saint-Médard-en-Jalles

Stage dessin botanique Samedi 21 mars, 14h00 Salle de peinture de Gestes et expression Gironde

25€ pour les adhérents et 30€ pour les non adhérents

Atelier artistique axé sur la représentation précise et esthétique de plantes, fleurs, feuilles ou autres éléments végétaux.

Objectifs :

Apprendre à observer et reproduire les détails botaniques (formes, textures, couleurs).

Maîtriser les techniques de base des crayons de couleur (superposition, dégradés, pression) et des feutres à alcool (transparence, mélange des couleurs, effets de lumière).

Développer un style réaliste ou artistique, selon le niveau et les envies.

Matériel utilisé :

Crayons de couleur : pour les détails, les textures et les dégradés subtils.

Feutres à alcool : pour les aplats de couleur, les effets de transparence et les contrastes vifs.

Salle de peinture de Gestes et expression Carré des Jalles, place de la République – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

