STAGE DESSIN – Crayons de couleurs Atelier Saint-Blaise Paris

DESSINER AU CRAYON DE COULEUR
Tous niveaux à partir de 15 ans
Durant ce stage de 3 jours, vous apprendrez les techniques de base du crayon de couleur et vous découvrirez ses grandes possibilités en dessinant plusieurs sujets.
En première partie du stage, vous apprendrez les spécificités de cette technique : tracés précis ou légers, aplats, textures, mélanges des couleurs, ombres, détails, la superposition des couleurs, les nuances de couleurs, l’utilisation du blanc et le matériel associé. Vous réaliserez des esquisses au crayon graphite pour poser les bases de votre dessin d’après des photos apportées par l’intervenante ou que vous pourrez apporter vous-même pour aborder divers sujets : paysages, fleurs, plantes, arbres, oiseaux, animaux, architecture, objets.
En seconde partie, vous passerez à la mise en couleur de vos esquisses. L’intervenante vous accompagnera pas à pas afin d’appliquer la technique tout en conservant votre personnalité et votre créativité.
Intervenante : Barbara Charpentier
Nombre de places : 10 personnes
Tarif : 260 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).
Tarif en Formation Professionnelle : 640 € TTC
Dates : du 3 au 5 décembre 2025
Horaires : de 10h à 16h, avec une pause déjeuner entre 13h et 14h. (Le dernier jour se terminera à 17h)
Informations sur public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.
Atelier Saint-Blaise 38, rue Saint-Blaise 75020 Paris
https://www.paris-ateliers.org/ +33144618791 public@paris-ateliers.org