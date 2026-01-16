Stage dessin-croquis Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS
Stage dessin-croquis Centre Paris Anim’ Rébeval PARIS lundi 23 février 2026.
Dessiner des plantes et insectes de façon précise et réaliste. Goût de l’observation, de la précision, du dessin et des couleurs. Ce stage est idéal pour les jeunes passionnés d’art qui souhaitent développer leurs compétences en dessin.
Apprendre à dessiner de façon précise, réaliste et developer son sens de la couleur.
Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 16h00
payant
– de 26 ans : 2,70 euros de l’heure.
Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 15 ans.
Centre Paris Anim’ Rébeval 36 rue Rébeval 75019 PARIS
