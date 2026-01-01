Stage dessin dessiner la Lumière

Laval Mayenne

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-01-31 18:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Pour bien commencer 2026, stage dessin

Ce stage propose d’explorer le dessin autrement, à partir de la lumière, avec de simples surligneurs fluo et un marqueur noir. À travers de courts exercices guidés, les participants travaillent l’observation sur le vif valeurs de lumière, contrastes, cadrage et notions de perspective, en allant à l’essentiel.

Atelier de jour (14h–18h)

Dessiner sans chercher à représenter les objets, mais ce qui les relie taches de lumière, rapports de valeurs et nuances. En se concentrant sur les contrastes justes. Le paysage se construit par la lumière.

Atelier de nuit, “La nuit des formes” (19h30–21h30)

Dessiner dans l’obscurité, à la lumière d’un réverbère ou d’une lampe de poche, pour explorer les lumières sur fond de nuit. L’objectif n’est pas de s’attacher aux formes, mais de révéler les nuances lumineuses émergeant du noir. Alors la profondeur de la nuit sera notre.

Lieu sites faciles d’accès communiqués quelques jours avant le stage.

Public ateliers ouverts à tous, débutants comme confirmés.

Matériel 6 surligneurs stabilos de base, un feutre noir (possibilité de prêt 5 € ou fourniture 15 €) et un carnet de croquis.

Tarifs 55 € (après-midi), 40 € (soirée), 90 € formule complète.

Un acompte d’1/4 du montant est demandé pour l’inscription.

Contact Vincent Andrieu 06 87 32 25 07 vincentandrieu@orange.fr .

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 87 32 25 07 vincentandrieu@orange.fr

